Hasan Şaş, Galatasaray ile ilgili Yeni Açık Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu.Hasan Şaş'ın yorumları şu şekilde:"Galatasaray'ın şu andaki kadro yeterliliği, üç günde bir maç oynamaya müsait değil. Şampiyonlar Ligi oynamaya müsait değil. Gelecek sene bu kadroyla yapamaz Galatasaray.""Önümüzdeki sezon Osimhen'in olmadığı denklemde Morata ile devam edilmez. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Osimhen'in çok iyi maçlarda ancak piyasaya çıkabilir ama siz bütün o yükü ona yüklerseniz onu kaldıramaz. Icardi'ye de güvenmeyin, nasıl döneceğini bilmiyoruz. Osimhen'i almazsanız onun ayarında santrafora ihtiyaç var.""Galatasaray bir bayrak yarışı... Galatasaray Kulübü bir ağaç, biz onların dallarıyız. Zaman zaman yeşerdik, zaman zaman kuruduk... Galatasaray şu anda Türkiye Ligi'nin Bayern Münih'i oldu.""Eski bir Galatasaray başkanıyla önceki aylarda karşılaştık. 'Ağabey senin devreye girmen lazım' dedim. İsmini söylemeyeyim, bence iki sene sonra Galatasaray kulüp başkanı olur. Benim görüşüm; Galatasaray'a zarar veren bazı kişiler var. Her maçtan sonra açıklama yapan... Her maçtan sonra Fenerbahçe'nin lige sarılmasını sağlayan saçma sapan işler oluyor. 'Senin devreye girmen önemli olur' dedim. 'Oraya uğrayacağım' dedi. Uğraması da iyi oldu. Şu an yöneticilerin eskilerden ders alması çok önemli."