Hasan Şaş, Galatasaray ile ilgili Yeni Açık Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Hasan Şaş'ın yorumları şu şekilde:
"ŞAMPİYONLAR LİGİ OYNAMAYA MÜSAİT DEĞİL"
"Galatasaray'ın şu andaki kadro yeterliliği, üç günde bir maç oynamaya müsait değil. Şampiyonlar Ligi oynamaya müsait değil. Gelecek sene bu kadroyla yapamaz Galatasaray."
"OSIMHEN OLMAZSA ONUN AYARINDA BİR SANTFORA İHTİYAÇ VAR"
"Önümüzdeki sezon Osimhen'in olmadığı denklemde Morata ile devam edilmez. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Osimhen'in çok iyi maçlarda ancak piyasaya çıkabilir ama siz bütün o yükü ona yüklerseniz onu kaldıramaz. Icardi'ye de güvenmeyin, nasıl döneceğini bilmiyoruz. Osimhen'i almazsanız onun ayarında santrafora ihtiyaç var."
"GALATASARAY, TÜRKİYE LİGİ'NİN BAYERN MÜNİH'İ OLDU"
"Galatasaray bir bayrak yarışı... Galatasaray Kulübü bir ağaç, biz onların dallarıyız. Zaman zaman yeşerdik, zaman zaman kuruduk... Galatasaray şu anda Türkiye Ligi'nin Bayern Münih'i oldu."
"BENCE İKİ SENE SONRA GALATASARAY'IN BAŞKANI OLUR"
"Eski bir Galatasaray başkanıyla önceki aylarda karşılaştık. 'Ağabey senin devreye girmen lazım' dedim. İsmini söylemeyeyim, bence iki sene sonra Galatasaray kulüp başkanı olur. Benim görüşüm; Galatasaray'a zarar veren bazı kişiler var. Her maçtan sonra açıklama yapan... Her maçtan sonra Fenerbahçe'nin lige sarılmasını sağlayan saçma sapan işler oluyor. 'Senin devreye girmen önemli olur' dedim. 'Oraya uğrayacağım' dedi. Uğraması da iyi oldu. Şu an yöneticilerin eskilerden ders alması çok önemli."
Hasan Şaş'ın yorumları şu şekilde:
"ŞAMPİYONLAR LİGİ OYNAMAYA MÜSAİT DEĞİL"
"Galatasaray'ın şu andaki kadro yeterliliği, üç günde bir maç oynamaya müsait değil. Şampiyonlar Ligi oynamaya müsait değil. Gelecek sene bu kadroyla yapamaz Galatasaray."
"OSIMHEN OLMAZSA ONUN AYARINDA BİR SANTFORA İHTİYAÇ VAR"
"Önümüzdeki sezon Osimhen'in olmadığı denklemde Morata ile devam edilmez. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Osimhen'in çok iyi maçlarda ancak piyasaya çıkabilir ama siz bütün o yükü ona yüklerseniz onu kaldıramaz. Icardi'ye de güvenmeyin, nasıl döneceğini bilmiyoruz. Osimhen'i almazsanız onun ayarında santrafora ihtiyaç var."
"GALATASARAY, TÜRKİYE LİGİ'NİN BAYERN MÜNİH'İ OLDU"
"Galatasaray bir bayrak yarışı... Galatasaray Kulübü bir ağaç, biz onların dallarıyız. Zaman zaman yeşerdik, zaman zaman kuruduk... Galatasaray şu anda Türkiye Ligi'nin Bayern Münih'i oldu."
"BENCE İKİ SENE SONRA GALATASARAY'IN BAŞKANI OLUR"
"Eski bir Galatasaray başkanıyla önceki aylarda karşılaştık. 'Ağabey senin devreye girmen lazım' dedim. İsmini söylemeyeyim, bence iki sene sonra Galatasaray kulüp başkanı olur. Benim görüşüm; Galatasaray'a zarar veren bazı kişiler var. Her maçtan sonra açıklama yapan... Her maçtan sonra Fenerbahçe'nin lige sarılmasını sağlayan saçma sapan işler oluyor. 'Senin devreye girmen önemli olur' dedim. 'Oraya uğrayacağım' dedi. Uğraması da iyi oldu. Şu an yöneticilerin eskilerden ders alması çok önemli."