Hasan Arat yönetim kurulunu açıkladı

Mazbata töreninde açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu listesini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat yönetim kurulunu açıkladı
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05 Aralık 2023 11:28
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, gerçekleştirilen mazbata töreninde açıklamalarda bulundu. Hasan Arat, görev yapacak yönetim kurulu listesini de açıkladı.

İşte Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesi;

Hüseyin Yücel: İkinci Başkan
Onur Göçmez: Asbaşkan
Mete Vardar: Asbaşkan
Dr. Cüneyt Sezgin: Genel Sekreter
Yalçın Ayaydın: Uluslararası İlişkiler ve Kartal Yuvaları
Av. Altın Mimir: Hukuk Kurulu Başkanlığı
Kaan Şakul: Finansman ve AŞ Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Feyyaz Uçar: Futbol Şubesinden Sorumlusu ve Futbol Basın Sözcüsü
Işıl Zeybek: İletişimden Sorumlu Yönetici
Ekrem Keçoğlu: Divan Kurulu, Üyeler, Dernekler, Amatör Şubeler Sorumluluğu
Kadir Kılıç: Divan Kurulu, Üyeler, Dernekler, Amatör Şubeler Sorumluluğu
Çağlayan Tugal: Tesislerden Sorumlu Yönetici
Burak Aslan: Kamu İlişkilerinden Sorumlu Yönetici

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