Beşiktaş'ın geçtiğimiz cumartesi günü yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk kürsüde konuşma yapan eski Başkan Hasan Arat'ın açıklamalarına sinirlenmişti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yaşanan nahoş gelişmelerin ardından Yamantürk, kürsüye yürüyüp Arat'a yumruk atarken, salonun birçok bölümünde kavgalar yaşanmıştı. Herkes tarafından eleştirilen Beşiktaş divanındaki bu çirkin görüntünün ortaya çıkmasına neden olan Arat ve Yamantürk'e yönelik Beşiktaş Yönetimi Re'isen soruşturma açılmasını istemişti.
TEDBİRLİ YÜRÜTME KARARI
Bunun üzerine harekete geçen Disiplin Kurulu, soruşturmayı 'Tedbirli' olarak yürütme kararı aldı. Bu karar Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ün Beşiktaş'taki resmi temsil görevlerinin askıya alınması anlamına geliyor.
GENEL KURULDA OLMAYACAKLAR
Yamantürk ve Arat bu nedenle Mayıs'ta yapılacak genel kurula katılamayacak. Genel kurula Başkanvekili Fethi Hinginar, başkanlık edecek.
İHRAÇLARI OYLANACAK
Disiplin Kurulu'nun hazırladığı soruşturma dosyası da bu genel kurulda görüşülecek ve Arat ile Yamantürk'ün ihraçları oylanacak.
Yaşanan nahoş gelişmelerin ardından Yamantürk, kürsüye yürüyüp Arat'a yumruk atarken, salonun birçok bölümünde kavgalar yaşanmıştı. Herkes tarafından eleştirilen Beşiktaş divanındaki bu çirkin görüntünün ortaya çıkmasına neden olan Arat ve Yamantürk'e yönelik Beşiktaş Yönetimi Re'isen soruşturma açılmasını istemişti.
TEDBİRLİ YÜRÜTME KARARI
Bunun üzerine harekete geçen Disiplin Kurulu, soruşturmayı 'Tedbirli' olarak yürütme kararı aldı. Bu karar Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ün Beşiktaş'taki resmi temsil görevlerinin askıya alınması anlamına geliyor.
GENEL KURULDA OLMAYACAKLAR
Yamantürk ve Arat bu nedenle Mayıs'ta yapılacak genel kurula katılamayacak. Genel kurula Başkanvekili Fethi Hinginar, başkanlık edecek.
İHRAÇLARI OYLANACAK
Disiplin Kurulu'nun hazırladığı soruşturma dosyası da bu genel kurulda görüşülecek ve Arat ile Yamantürk'ün ihraçları oylanacak.