Hasan Ali Kaldırım, Ankaragücü'ne imza attı

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, tecrübeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki sol bekle 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynamasının ardından, son olarak Medipol Başakşehir'de görev alan Hasan Ali Kaldırım, A Milli Takım formasını da 35 kez terletti.
Kulüpten alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki sol bekle 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynamasının ardından, son olarak Medipol Başakşehir'de görev alan Hasan Ali Kaldırım, A Milli Takım formasını da 35 kez terletti.
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