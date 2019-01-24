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Harden, "en büyük oyuncular arasında" anılmak istiyor

James Harden, emekli olduğunda adının "NBA'in en büyük oyuncuları arasında" anılmasını istediğini söyledi.

James Harden, emekli olduğunda adının "NBA'in en büyük oyuncuları arasında" anılmasını istediğini söyledi.

"Yolum çok uzun" diyen Harden, şu ifadeleri kullandı:

"Kobe Bryant, Wilt Chamberlain ve Michael Jordan - oyunun en elit, basketbol topuna dokunmuş en büyük isimlerinden bahsediyoruz. Bu isimlerle aynı cümlelerde yer almak çok onur verici. Doğrusu gidecek çok yolum var. Onların kariyerlerinde başardıklarına yakın bile değilim. Ama bu konuşmalar içinde yer almak gayet güzel. Yine de yolum çok uzun."

"Basketbolu oynama nedenlerinizden biri bu: işiniz bittiğinde, en büyüklerin arasında, topu sürmüş olan en büyük isimlerin arasında adınızın anılması. Wilt olsun, Jordan olsun, liste uzar gider. Tabii ki bireysel başarılarınızın yanında şampiyonluklar da kazanmak istersiniz. Her gün spor salonunda çalışırken aklımda bu var."

"Bıraktığımda, ne zaman olursa, adımın onların yanında bulunmasını isterim. Güzel bir yer."

Ligin son MVP'si, maç başına 35.7 sayıyla oynuyor ve bu, Michael Jordan'ın 1986-87 sezonunda yakaladığı 37.1 sayıdan beri en yüksek sayı ortalaması.




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