Harden, "en büyük oyuncular arasında" anılmak istiyor

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James Harden, emekli olduğunda adının "NBA'in en büyük oyuncuları arasında" anılmasını istediğini söyledi."Yolum çok uzun" diyen Harden, şu ifadeleri kullandı:Ligin son MVP'si, maç başına 35.7 sayıyla oynuyor ve bu, Michael Jordan'ın 1986-87 sezonunda yakaladığı 37.1 sayıdan beri en yüksek sayı ortalaması.