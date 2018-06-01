Harden: "Daha kendimizi kanıtlamadık"

Houston Rockets süperstarı James Harden, Rockets'ın 14 maçlık galibiyet serisine rağmen hala kendilerini kanıtlamaları gerektiğini söyledi.
Basına "Hiç rahatlayacak bir zamanda değiliz." diyen Harden, şu ifadeleri kullandı: "Sezonun en iyi serisine sahip olduğumuzu söyleyip rahatlayabileceğimiz bir noktada değiliz. Halen kendimizi kanıtlamamız gerekiyor. Aklımızın bir köşesinde bu hala var. Rahatlayacak bir durumda değiliz. Bu fırsatın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz."
Rockets ekibi, 48-13'lük serisiyle lig lideri konumunda.