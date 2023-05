Philadelphia 76ers'ın süperstarı James Harden, Boston Celtics'e karşı 4. maçtan önce koçu Doc Rivers'ın kendisine gönderdiği gospel şarkısının kendisine ilham vermiş olabileceğini söyledi.



76ers, Celtics'e karşı uzatmanın bitimine yalnızca 19 saniye kala maç kazandıran üçlüğü de dahil olmak üzere maçı 42 sayı ile bitiren Harden'ın muhteşem performansı sayesinde, Doğu Konferansı yarı final serisini 2-2 eşitlemeyi başardı.



Harden, maçı kazandıran şutunun ilham kaynağı olabilecek şeyin, maça giderken kendisine Rivers'ın gönderdiği gospel şarkısını dinlemek olduğunu belirtti:



"Maça giderken Doc'tan bir mesaj gelmişti. Bir tane gospel şarkısı yollamıştı ve kendi kendime 'Tamam neyse' demiştim. Arkadaşlara 'Şarkıyı çalalım' dedim. Yedi dakikalık bir şarkıydı ama sonuna kadar dinlemiştik.



O sırada 'Pekala, bu şarkıda bir tür totem gibi bir şey olmalı, çünkü ona nasıl hissettirmişse, ben de aynı şekilde hissetmek istiyorum' demiştim. Ve sanırım işe de yaradı."



Rivers, konuyla ilgili "Ona bir gospel şarkısı gönderdim. Adı,da 'You Know My Name?' idi." şeklinde konuştu.



Harden'ın performansı üzerinde açıkça bir etkisi olduğu görülen şarkıyla gelen galibiyet yalnızca seriyi eşitlemekle kalmadı, aynı zamanda 76ers'a 5. maç öncesinde olumlu ivme kazandırmış oldu.





