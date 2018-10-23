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Hamzaoğlu: "Fenerbahçe'nin teklifi mutlu eder"

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe'den teklif alma ihtimali hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Hamzaoğlu: 'Fenerbahçe'nin teklifi mutlu eder'
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23 Ekim 2018 01:28
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına açıklamalar yaptı.

İşte Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları;

"Fenerbahçe'den resmi teklif almadım. Fenerbahçe camiasında böyle bir düşünce varsa mutlu olurum. Ama Galatasaray ile özdeşleşmiş biriyim. Normal şartlarda her takımı çalıştırmam gerek ama şartları göz önünde bulundurmalıyım."

"ONLARI ÜZMEK İSTEMEM"

Galatasaray'da bana gönül vermiş birçok insan var. Galatasaray'dan ayrıldığımda çok üzülen insan vardı. Fenerbahçe'ye giderek onları üzmek istemem.

"FENERBAHÇE HER ZAMAN LAZIM"

Bana göre bir değişim yaşıyor Fenerbahçe. Bu değişimler de zor olur, sancılı olur. Biraz sabırlı ve anlayışlı olmak gerekir diye düşünüyorum. Sadece Cocu'ya bğlamak doğru değil. Umarım eski günlerine dönerler çünkü Fenerbahçe her zaman lazım.

"FENERBAHÇE'Yİ TUTUYORDUM"

Çocukken herkes bir takım tutuyor. Ben de Fenerbahçe'yi tutuyordum. Bunu inkar edecek halim yok. Galatasaraylı taraftarların, bunu anlayışla karşıladığı için tebrik ediyorum. Ama sonra Galatasaray'a geldim ve orada yaşadıklarımdan sonra benim gönlümde Galatasaray yer etti.

"HER TAKIMI ÇALIŞTIRMALIYIM AMA..."

Teknik direktör olarak her takımı çalıştırabilmem lazım ancak Türkiye'de böyle değil. Fenerbahçe'yi çalıştırırsam Galatasaraylı taraftarlar üzülecek. Onları üzmek istemem. Bir taraf, oraya gidip başarı yakalamak istiyor. Şu an için mümkün değil. İnşallah hoca değiştirmeye gerek kalmadan eski günlerine dönerler. Olmazsa da Fenerbahçe'nin içinde çok değerli hocalar da var.

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