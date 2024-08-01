Hamza Akman'ın yeni takımı belli oldu!

Danimarka ekibi Sonderjyske, Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Hamza Akman'ın yeni takımı belli oldu!
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01 Ağustos 2024 19:19
Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman, Danimarka'ya transfer oldu.

Danimarka ekibi Sonderjyske, Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren Akman, yeni kontrat imzalamamış ve boşa çıkmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Hamza Akman, sarı-kırmızılı takımın sözleşme teklif etmemesinin ardından boşa çıkmıştı.

Galatasaray A Takımı'nda 3 maçta süre bulan Hamza Akman, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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