Halkbank'ta yol ayrımı: Yiğit Gülmezoğlu takımdan ayrılıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, oyuncu Yiğit Gülmezoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.



Halkbank Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Halkbank Erkek Voleybol Takımı, milli sporcusu Yiğit Gülmezoğlu ile karşılıklı anlaşarak yeni sözleşme imzalamama kararı verdi.



Saha içinde ve dışındaki centilmen tavırları, gençlere örnek davranışları ile Halkbank'ı en iyi şekilde temsil eden Yiğit Gülmezoğlu'na verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



