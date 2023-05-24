Halkbank'ta yol ayrımı: Yiğit Gülmezoğlu takımdan ayrılıyor

Halkbank, milli voleybolcusu Yiğit Gülmezoğlu ile karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank'ta yol ayrımı: Yiğit Gülmezoğlu takımdan ayrılıyor
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24 Mayıs 2023 15:35
Son güncelleme 24 Mayıs 2023 15:38
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, oyuncu Yiğit Gülmezoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

Halkbank Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Halkbank Erkek Voleybol Takımı, milli sporcusu Yiğit Gülmezoğlu ile karşılıklı anlaşarak yeni sözleşme imzalamama kararı verdi.

Saha içinde ve dışındaki centilmen tavırları, gençlere örnek davranışları ile Halkbank'ı en iyi şekilde temsil eden Yiğit Gülmezoğlu'na verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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