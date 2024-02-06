Halkbank, çeyrek final için sahada

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 7 Şubat Çarşamba günü sahasında Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımını ağırlayacak.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Maçta hakemler Rumen Paul Catalin Szabo-Alexi ve Portekiz'den Pedro Lopes Pinto görev alacak.
Rakibine deplasmandaki ilk maçta 3-2 yenilen Halkbank, Ankara'daki maçtan 3-0 veya 3-1'lik sonuçlarla galip ayrılması durumunda çeyrek finale yükselecek.
Başkent temsilcisinin 3-2'lik galibiyeti halinde ise altın set oynanacak.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Maçta hakemler Rumen Paul Catalin Szabo-Alexi ve Portekiz'den Pedro Lopes Pinto görev alacak.
Rakibine deplasmandaki ilk maçta 3-2 yenilen Halkbank, Ankara'daki maçtan 3-0 veya 3-1'lik sonuçlarla galip ayrılması durumunda çeyrek finale yükselecek.
Başkent temsilcisinin 3-2'lik galibiyeti halinde ise altın set oynanacak.