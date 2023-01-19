Halkbank başkent derbisinde Spor Toto'yu yenmek istiyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın milli voleybolcusu Marko Matic, 22 Ocak Pazar günü oynanacak başkent derbisinde Spor Toto'yu yenerek liderliklerini pekiştirmek istediklerini söyledi.



Halkbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Matic, Spor Toto'nun da yükseliş trendinde olduğuna işaret ederek, "Son zamanlarda iyi oynayıp galibiyet alıyorlar. Ancak bizim hedeflerimiz farklı ve buna göre hazırlanıyoruz." dedi.



Takım olarak yüksek motivasyona sahip olduklarını belirten Matic, "Takımdaki her oyuncu, oyuna ve skora katkı yapıyor. Bu maçta da öyle olacağına inanıyorum. Spor Toto'ya saygı duyuyoruz, bize sahada zorluk çıkaracaklarını da biliyoruz. Ancak iyi voleybol oynayıp sahadan üç puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz." diye konuştu.





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