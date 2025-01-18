Halim Okta: "Bizim için şanssız bir gündü"

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, sahalarında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Halim Okta: 'Bizim için şanssız bir gündü'
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18 Ocak 2025 21:38
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Okta, "Bu maçta son haftalara göre oynadığımız en tempolu maçlardan birisini oynadık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra baskı yönünde de iyiydik İyi oynadığımızı düşünüyorum ve bu maçı böyle bir oyunun sonunda kazanmalıydık. Kazanamadığımız için üzgünüz." dedi.

Şanssız olduklarını ifade eden Okta, "Bugün vuruşlarda rakibin ayağına çarpan toplar oldu, onlar gol olabilirdi. Uzun süre gol olmaması oyuncularda baskı yaratabilir, bazen topun da istemesi gerekiyor. Bugün şanssız bir gündü, olmadı." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
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