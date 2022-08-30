Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Dervişoğlu, kariyerine İngiliz ekibi Burnley'de devam edecek.



HALİL 1 YILLIĞINA KİRALANDI



22 yaşındaki milli futbolcu, Burnley ekibinde 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. Hatırlanacağı üzere Halil Dervişoğlu'nun adı Galatasaray'ın dışında Beşiktaş, Trabzonspor ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anılmıştı.



GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI



Transfermarkt verilerine göre; 3 milyon euro piyasa değeri bulunan Dervişoğlu, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 34 maça çıkarken, 5 gol 1 asistlik katkı vermişti.







