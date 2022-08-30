Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da kiralık oynayan ve transferde Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor ile de anılan Halil Dervişoğlu, İngiliz ekibi Burnley ile anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu
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30 Ağustos 2022 15:34
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Dervişoğlu, kariyerine İngiliz ekibi Burnley'de devam edecek.

HALİL 1 YILLIĞINA KİRALANDI

22 yaşındaki milli futbolcu, Burnley ekibinde 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. Hatırlanacağı üzere Halil Dervişoğlu'nun adı Galatasaray'ın dışında Beşiktaş, Trabzonspor ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anılmıştı.

GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

Transfermarkt verilerine göre; 3 milyon euro piyasa değeri bulunan Dervişoğlu, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 34 maça çıkarken, 5 gol 1 asistlik katkı vermişti.



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