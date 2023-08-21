Halil Akbunar: 'Yüzde yüz penaltı!'

Pendikspor'un tecrübeli isimlerinden Halil Akbunar, Beşiktaş mücadelesi sonrası konuştu.



Halil Akbunar, "Maçın böyle geçeceğini tahmin ediyorduk. Zorlanacağımızı biliyorduk. Sadece alanları kapatmamız gerekiyordu. Bunları kapattığımız zaman puan alacağımızı düşünüyorduk. Duran toptan gol yedik. Penaltıdan gol attık. 1 puan için çok mutluyuz. İnanarak gelmiştik, puan alacağımıza inanıyorduk. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.



Deneyimli oyuncu, maçta Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve kazandıkları penaltı için de, "Pozisyonları görmedim. İlk gol olduğunda ben arkamı dönmüştüm. Sonra topun dışarıdan geldiğini söylediler. Pozisyonu da izlemedim daha. Penaltı pozisyonunu görmedim. Kenardan izlediğim kadarıyla dizine bir temas vardı. Yüzde yüz penaltı olduğunu düşünüyorum. Daha izlemedim. Sahanın içinde, o atmosferde gördüğüm kadarıyla penaltı olduğunu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.



