Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, kendisinden şüphe edenlere "uzun bir süre ligde olacağını" söyledi.



Kariyerinde iki kez All-Star seçilmiş olan 24 yaşındaki Pacers yıldızı, GQ'dan Andrew Greif ile yaptığı özel röportajda, kendisinden şüphe edenlerin ve rakiplerinin, işinin hiçbir şekilde bitmediğini bilmesini istediğini belirtti:



"Uzun bir süre buralarda olacağım. Ve buna inancım tam. Bunu kanıtlamam lazım elbette, fakat başarımın tek sefere mahsus bir durum olmadığına inanıyorum."



Şu anda Paris'te ABD Milli Takımı'nın üst üste beşinci Olimpiyat altın madalyası arayışındaki temsilciler arasında yer alan Haliburton, Indiana'yı Doğu Konferansı'nda göz ardı edenlere karşı ise şu şekilde konuştu:



"Sürekli 'Doğu'yu kim kazanacak? Boston mı, Milwaukee mi, New York mu yoksa Philly mi?' şeklinde konuştuklarını görüyorum. Biz neden dahil edilmiyoruz? Ama Indiana olduğumuz için, muhtemelen insanlar bizi playofflara kadar izlemiyorlardı bile. Hatta ikinci tura kadar. Bu saygıyı da kazanarak edineceğiz. Takım olarak başarılı olmayı sürdürmemiz lazım."



"BAŞARIM TESADÜF DEĞİLDİ"



Geride bıraktığımız 2023-24 sezonunu 20,1 sayı ve 10,9 asist ortalamalarıyla tamamlayarak son iki sezonunu da 20-10 barajını aşarak geçirmiş olan Haliburton, henüz bundan tatmin olmadığını da sözlerine ekledi:



"Durum böyle olmasa bile, önümüzdeki sezona insanların önceki sezonun ilk yarısındaki performansımı tesadüf olarak gördüklerini ve kendimi bir kez daha kanıtlamam gerektiğini düşünerek gireceğim.



Ben böyle biriyim. Bana göre işin eğlenceli kısmı da bu. Kanıtlamam gereken şeylere bir şey daha eklenmiş oldu. Açgözlü bir yapım var, büyük bir oyuncu olmak istiyorum. Şimdiye kadar yaptıklarımdan neden tatmin olayım ki?"



Haliburton, kariyerinin henüz dördüncü yılında All-NBA ilk kadrosuna seçilmiş ve 69 maçta 20,1 sayı, 10,9 asist ve 3,9 ribaund ortalamaları elde etmişti.





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