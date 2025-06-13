Indiana Pacers, NBA Finalleri'nde Oklahoma City Thunder karşısında 2-1 önde yer alırken, takımın yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton yaptığı açıklamada seride hiçbir şeyin garanti olmadığını vurguladı.Bu gece Indianapolis'te oynanacak kritik 4. maç öncesi basın mensuplarına konuşan All-NBA oyuncu Haliburton, takımın elde ettiği ivmeye rağmen ayaklarının yere bastığını belirtti:ifadelerini kullandı.Pacers, serinin 3. maçında son çeyreğe beş sayı geride girerken 32-18'lik bir final periyoduyla 116-107 galip gelmişti. Yedeklerden Bennedict Mathurin ve T.J. McConnell'ın öne çıktığı mücadelede Haliburton da 22 sayı, 11 asist ve 9 ribaundluk etkili bir performans sergiledi.Takımın tüm playoff boyunca bu yoğunluğu nasıl koruduğu sorulduğunda Haliburton, lider oyuncuların ve günlük çalışma disiplininin altını çizdi:Haliburton ayrıca McConnell'ın yüksek tempolu oyununa da övgüde bulundu:Thunder, Finaller öncesinde üçüncü çeyrek sonrası öne geçtiği maçlarda 61-2'lik rekorla dikkat çekiyordu. Ancak bu seriyle birlikte o istatistik 1-2'ye geriledi. Indiana, maç sonlarını disiplinli ve enerjik tamamlamayı başardı.Final baskısını kabul ettiğini belirten Haliburton, bu deneyimin tadını çıkardığını da ekledi:25 yaşındaki yıldız ayrıca, takım içindeki şampiyonluk tecrübesinin önemine de değindi:diyen Haliburton,şeklinde konuştu.Serinin MVP'si Shai Gilgeous-Alexander'ın savunulması konusunda ise takım arkadaşı Andrew Nembhard'ı da övdü:NBA Finalleri'nde 4. maç, Cuma gecesi Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak. Indiana galibiyete ulaşırsa, kulüp tarihinin ilk NBA şampiyonluğuna yalnızca bir adım kalacak.