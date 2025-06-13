Indiana Pacers, NBA Finalleri'nde Oklahoma City Thunder karşısında 2-1 önde yer alırken, takımın yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton yaptığı açıklamada seride hiçbir şeyin garanti olmadığını vurguladı.
Bu gece Indianapolis'te oynanacak kritik 4. maç öncesi basın mensuplarına konuşan All-NBA oyuncu Haliburton, takımın elde ettiği ivmeye rağmen ayaklarının yere bastığını belirtti:
"Bence bu, Koç Carlisle'ın odağımızı asıl meselede tutmasından kaynaklanıyor," diyen Haliburton, "Şu an heyecanlanacak bir şey yok… daha çok yolumuz var," ifadelerini kullandı.
Pacers, serinin 3. maçında son çeyreğe beş sayı geride girerken 32-18'lik bir final periyoduyla 116-107 galip gelmişti. Yedeklerden Bennedict Mathurin ve T.J. McConnell'ın öne çıktığı mücadelede Haliburton da 22 sayı, 11 asist ve 9 ribaundluk etkili bir performans sergiledi.
Takımın tüm playoff boyunca bu yoğunluğu nasıl koruduğu sorulduğunda Haliburton, lider oyuncuların ve günlük çalışma disiplininin altını çizdi:
"Benim, Pascal'ın, Myles'ın ve James'in görevi; Koç'un verdiği mesajı sürekli paylaşmak."
Haliburton ayrıca McConnell'ın yüksek tempolu oyununa da övgüde bulundu:
"Sanki 10. yılında oynuyormuş gibi konuşuyor hep... daha fazla mücadele etmesi gerektiğini biliyordu. Böylesine mücadeleci birine destek olmamak zor."
Thunder, Finaller öncesinde üçüncü çeyrek sonrası öne geçtiği maçlarda 61-2'lik rekorla dikkat çekiyordu. Ancak bu seriyle birlikte o istatistik 1-2'ye geriledi. Indiana, maç sonlarını disiplinli ve enerjik tamamlamayı başardı.
Final baskısını kabul ettiğini belirten Haliburton, bu deneyimin tadını çıkardığını da ekledi:
"Ağzınızın tadı bile farklı olmalı. Bunlar çok keyifli anlar... bolca maç videosu izliyorum. Bu anların değerini bilmek istiyorum."
25 yaşındaki yıldız ayrıca, takım içindeki şampiyonluk tecrübesinin önemine de değindi:
"Koç'un 2011'deki şampiyonluk süreci hakkında çok konuşuyoruz," diyen Haliburton, "Sürekli sorular soruyorum... bu anın içinde yaşamak istiyorum," şeklinde konuştu.
Serinin MVP'si Shai Gilgeous-Alexander'ın savunulması konusunda ise takım arkadaşı Andrew Nembhard'ı da övdü:
"Önünde kalmayı başarıyor, fiziksel oynuyor... tam bir bela savunmacı."
NBA Finalleri'nde 4. maç, Cuma gecesi Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak. Indiana galibiyete ulaşırsa, kulüp tarihinin ilk NBA şampiyonluğuna yalnızca bir adım kalacak.
Bu gece Indianapolis'te oynanacak kritik 4. maç öncesi basın mensuplarına konuşan All-NBA oyuncu Haliburton, takımın elde ettiği ivmeye rağmen ayaklarının yere bastığını belirtti:
"Bence bu, Koç Carlisle'ın odağımızı asıl meselede tutmasından kaynaklanıyor," diyen Haliburton, "Şu an heyecanlanacak bir şey yok… daha çok yolumuz var," ifadelerini kullandı.
Pacers, serinin 3. maçında son çeyreğe beş sayı geride girerken 32-18'lik bir final periyoduyla 116-107 galip gelmişti. Yedeklerden Bennedict Mathurin ve T.J. McConnell'ın öne çıktığı mücadelede Haliburton da 22 sayı, 11 asist ve 9 ribaundluk etkili bir performans sergiledi.
Takımın tüm playoff boyunca bu yoğunluğu nasıl koruduğu sorulduğunda Haliburton, lider oyuncuların ve günlük çalışma disiplininin altını çizdi:
"Benim, Pascal'ın, Myles'ın ve James'in görevi; Koç'un verdiği mesajı sürekli paylaşmak."
Haliburton ayrıca McConnell'ın yüksek tempolu oyununa da övgüde bulundu:
"Sanki 10. yılında oynuyormuş gibi konuşuyor hep... daha fazla mücadele etmesi gerektiğini biliyordu. Böylesine mücadeleci birine destek olmamak zor."
Thunder, Finaller öncesinde üçüncü çeyrek sonrası öne geçtiği maçlarda 61-2'lik rekorla dikkat çekiyordu. Ancak bu seriyle birlikte o istatistik 1-2'ye geriledi. Indiana, maç sonlarını disiplinli ve enerjik tamamlamayı başardı.
Final baskısını kabul ettiğini belirten Haliburton, bu deneyimin tadını çıkardığını da ekledi:
"Ağzınızın tadı bile farklı olmalı. Bunlar çok keyifli anlar... bolca maç videosu izliyorum. Bu anların değerini bilmek istiyorum."
25 yaşındaki yıldız ayrıca, takım içindeki şampiyonluk tecrübesinin önemine de değindi:
"Koç'un 2011'deki şampiyonluk süreci hakkında çok konuşuyoruz," diyen Haliburton, "Sürekli sorular soruyorum... bu anın içinde yaşamak istiyorum," şeklinde konuştu.
Serinin MVP'si Shai Gilgeous-Alexander'ın savunulması konusunda ise takım arkadaşı Andrew Nembhard'ı da övdü:
"Önünde kalmayı başarıyor, fiziksel oynuyor... tam bir bela savunmacı."
NBA Finalleri'nde 4. maç, Cuma gecesi Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak. Indiana galibiyete ulaşırsa, kulüp tarihinin ilk NBA şampiyonluğuna yalnızca bir adım kalacak.
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