Hakim Ziyech için Mallorca gelişmesi

Al Duhail'den geçen ay ayrılan Hakim Ziyech, İspanya'ya transfer olabilir.
İspanyol basınında yer alan habere göre, Mallorca, 32 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Kariyerinde daha önce İspanyol ekipleriyle anılan Faslı futbolcunun, Mallorca formasıyla La Liga'da forma giyebileceği kaydedildi.
Galatasaray'dan geçen sezon devre arasında Al-Duhail'e transfer olan Hakim Ziyech, temmuz ayında da Katar temsilcisinden ayrılmıştı.
Galatasaray forması altında 34 maçta süre bulan Hakim Ziyech, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.
İspanyol basınında yer alan habere göre, Mallorca, 32 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Kariyerinde daha önce İspanyol ekipleriyle anılan Faslı futbolcunun, Mallorca formasıyla La Liga'da forma giyebileceği kaydedildi.
Galatasaray'dan geçen sezon devre arasında Al-Duhail'e transfer olan Hakim Ziyech, temmuz ayında da Katar temsilcisinden ayrılmıştı.
Galatasaray forması altında 34 maçta süre bulan Hakim Ziyech, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.