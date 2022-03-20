Hakan Keleş: 'Skor oyunu yansıtmıyor'

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 4-1 mağlup oldukları Antalyaspor maçında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini dile getirdi.



Bazı oyuncularının eksikliğini hissettiklerine işaret eden Keleş, şöyle konuştu:



"Maç öncesi çıkışımızı sürdürmek istiyorduk. Antalya deplasmanında kazanamazsak da kaybetmek istemiyorduk. Duran toptan iki gol yemek bizi sıkıntıya soktu. Önemli pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. Skor oyunu yansıtmıyor. Bayağı eksiklerimiz vardı, oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Bugün sadece bir maç kaybettik. Rakibimizi tebrik ediyorum."



Keleş, gelecek haftalardaki mücadelelerini kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.





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