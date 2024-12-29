Hakan Daltaban: 'Yarın sabah imza yetkimiz olacak'

"YARIN SABAH İMZA YETKİMİZ OLACAK!"





"Ümraniye'ye gitmesi gerekenler gidecek. Geçmiş yönetimimizin en önemli sorunlarından biri çok başlılıktı. Serdal Başkanımız söyledi, herkes yapacağı işi biliyor. Ben ikinci başkanım. Serdal Başkanımız, futbolu ilk başta tek başına üstlendi. Oraya bir yapı kuracak. Bizim Ümraniye'de işimiz yok. Başkanımız 'Gelin, destek verin' demesi dışında Ümraniye görev alanımız değil. Tüm yönetimimiz ne yapacağını biliyor. Herkes başlamak için sabırsız. Yarın görevimizin başındayız. Bir gün bile kaybedecek zamanımız yok. Divan başkanımız söyledi, yarın sabah imza yetkisini alacağız. Yarın sabah erkenden işimizin başındayız."



"ELİM AYAĞIM TİTRİYOR, SABIRSIZLANIYORUM"



"Biz Beşiktaş'ın hizmetlisiyiz. O koltuğa, bir süre sonra kalkacağımı bilerek oturuyorum. Genel kurulun teveccühü bizi duygulandırdı ama bir o kadar da ağır bir yük yükledi üzerimize. Camiayı hüsrana uğratma lüksümüz yok. Ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Sayın Serdal Adalı, camiamızdan bir süre istedi. 1.5 sene süre istedi ve tanımını da yaptı ama biz 1 gün bile kaybetmeden çalışacağız. Beşiktaş camiası, üzülerek söylüyorum son 1 senede inancını kaybetti. İnanarak oy verdiği anlayışla karşılaşamadı. Bizim o güveni kurmak gibi bir görevimiz var. Benim yarın için elim ayağım titriyor, yarın sabah çalışmak için sabırsızlanıyorum. Tribünlerden gelme biriyim. 20-25 senem 'kapalı'da geçti. Bizler çok büyük camiayız."