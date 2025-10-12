11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
2-0
11 Ekim
Norveç-İsrail
5-0
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
1-6
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
2-0
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
1-0
11 Ekim
Estonya-İtalya
1-3
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
0-1

Hakan Çalhanoğlu'ndan Dünya Kupası hedefi mesajı

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, tarihi Bulgaristan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

12 Ekim 2025 00:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hakan Çalhanoğlu'ndan Dünya Kupası hedefi mesajı
Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. hafta maçında A Milli Takım, deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
 
Bu önemli galibiyette takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun performansı ve sözleri dikkat çekti.
 
Maç öncesi takım arkadaşlarından galibiyet istediğini belirten Çalhanoğlu, "Maçtan önce takımdan bir ricada bulundum, o da galibiyetti; kırmadılar beni" ifadelerini kullandı.
 
Takımın kilit oyuncuları olarak Kenan ve Arda'yı işaret eden kaptan, "Kenan ve Arda bizim için fark yaratacak oyuncularımız. Her zaman iyi olmaları bizim için çok önemli" dedi.
 
Türkiye Milli Takımı'na olan bağlılığını da vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Türkiye benim her zaman tek seçeneğimdi. 3 kez Avrupa Şampiyonası gördüm. Hedef Dünya Kupası. Hepimizin hedefi o" diyerek, önümüzdeki büyük hedefe olan inancını ortaya koydu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
