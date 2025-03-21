Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler sözleri: 'Inter'e gelsin isterim'

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, A Ligi'ne yükselmek adına önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı.Türkiye'nin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı taraftarlara teşekkür ederek,değerlendirmesinde bulundu.Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in transferde adının İtalyan ekibi Inter ile anılmasıyla ilgili bir soruya milli futbolcu,diye konuştu.Tecrübeli futbolcularla genç oyuncuların takımda bütünlük oluşturduğunu anlatan 31 yaşındaki orta saha,ifadelerini kullandı.Öncelikli hedeflerinin Macaristan ile oynanacak ikinci maç olduğunun altını çizen Hakan Çalhanoğlu, şunları kaydetti:Milli takım kampındaki arkadaşlık ortamına ilişkin de konuşan tecrübeli futbolcu,diyerek konuşmasını tamamladı.