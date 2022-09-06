Hakan Çalhanoğlu: 'Hazır olacağız'

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.



Ligde Milan derbisindeki 3-2'lik yenilgiye değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Milan maçını analiz ettik. Kendi hatalarımızdan dolayı kaybettik. Hemen toparlanmalıyız, rahatlayamayız" ifadelerini kullandı.



Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih maçına ilişkin ise, "Bayern Münih maçı için motiveyiz. Bir Şampiyonlar Ligi maçı ve hazır olacağız" diye konuştu.



Inter ile Bayern Münih'i karşı karşıya getirecek mücadele 7 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.





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