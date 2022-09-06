Hakan Çalhanoğlu: "Hazır olacağız"

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Milan derbisinin kendi hatalarından dolayı kaybettiklerini söyledi. Hakan, Bayern Münih maçına da hazır olacaklarını kaydetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hakan Çalhanoğlu: 'Hazır olacağız'
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06 Eylül 2022 16:13
Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Ligde Milan derbisindeki 3-2'lik yenilgiye değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Milan maçını analiz ettik. Kendi hatalarımızdan dolayı kaybettik. Hemen toparlanmalıyız, rahatlayamayız" ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih maçına ilişkin ise, "Bayern Münih maçı için motiveyiz. Bir Şampiyonlar Ligi maçı ve hazır olacağız" diye konuştu.

Inter ile Bayern Münih'i karşı karşıya getirecek mücadele 7 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

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