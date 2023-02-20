Hakan Balta ve Derya Balta çifti Hilal'e 'umut' oldu!

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.Hatay'da enkazda kalan 10 yaşındaki Hilal, beton bloğun altında kalan kolu kesilerek depremden 90 saat sonra enkazdan çıkarıldı.Beş kişilik ailesinin dışında yaklaşık 70 akrabasını da depremde yitiren Hilal'e eski milli futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta sahip çıktı.Hakan Balta ve Derya Balta, Hilal'nin geri kalan hayatında ona maddi-manevi sahip çıkacaklarını açıkladı. Hilal'e destek olan Balta Ailesi, bir an olsun küçük kızın yanından ayrılmıyor.Hilal'i hastane odasında yalnız bırakmayan ve küçük kızla ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapan Derya Balta, Hilal'in çorba ve sütlaç isteğini yerine getirdiğini anlattı.Derya Balta, "Sütlacını nasıl istersin?" sorusuna aldığı "Annem tarçınsız yapar" yanıtı karşısında ise kendisini ağlamamak için zor tuttu. Balta, Hilal için yaptığı tarçınsız sütlaç için "Annesi gibi tabii yapamam ama elimden geleni yaptım" dedi.