Hajradinovic: 'Puan almayı hak ettik'

Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.



Haris Hajradinovic yaptığı açıklamada, "Gösterdikleri mücadele için takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Puan almayı hak ettik. Sahada harika bir mücadele gösterdik." dedi.



Tcrübeli oyuncu ayrıca, "Eksik oyuncularımız vardı, hocamız bana solda görev verdi. Sahada olduğum sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



