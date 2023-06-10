Los Angeles Lakers forveti Rui Hachimura, Lakers'taki geleceği hakkında konuştu ve "mutlu olabileceği" bir yerde olmak istediğini söyledi.



Lakers için 2022-23 sezonunun en pozitif noktalarından biri olan Hachimura, playoffları 12,2 sayı ve 3,6 ribaund ortalamaları ile tamamlamış ve kısa sürede güçlü bir izlenim bırakmıştı.



Bu yaz sınırlı bir serbest oyuncu olacak olan Hachimura, Hoop Streams'e yaptığı açıklamada geleceği hakkında düşündüklerini şu şekilde dile getirdi:



"Washington Wizards'tan takasımı istememin sebebi, beni mutlu edecek, basketbolcu olarak takdir edecek ve bana inanarak şans verecek bir yerde olmak istememdi. Ve Lakers benimle gerçekten ilgilenen takımlardan biriydi.



Menajerim ve takım bu konuda iyi bir iş çıkardı ve Lakers'ta harika bir sezon geçirdim. Şu anda geleceğim nasıl şekillenecek bilmiyorum ama yalnızca mutlu olabileceğim bir yerde olmak istiyorum. Lakers bana karşı gayet iyiydi."



Yahoo Sports'un NBA muhabiri Jake Fischer, Hachimura'nın yıllığı en az 15 milyon dolarlık bir kontrat yapmasının beklendiğini açıklamıştı.





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