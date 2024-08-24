Haaland: 'İlkay'ı dönmesi güzel'

Manchester City'nin golcü futbolcusu Erling Haaland, Ipswich Town ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Norveçli golcü, takıma geri dönen İlkay Gündoğan için, "Onun geri dönmesi çok güzel. İlkay Gündoğan inanılmaz bir futbolcu, bunu zaten herkes biliyor. Onunla tekrar oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.



4-1 kazandıkları Ipswich Town karşılaşmasında hat-trick yapan Haaland, "Sezonun ilk iç saha maçını hepimiz sabırsızlıkla bekliyorduk. Bu şekilde başladığım için mutluyum." açıklamasında bulundu.



Haaland ayrıca, "Bir gol daha bulmaya çalıştık ama olmadı. Kazandığımız için mutluyuz ve önemli olan bu." diye konuştu.





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