Gvardiol'dan transfer açıklaması!

Premier Lig ekiplerinin radarında yer alan Leipzig forması giyen Josko Gvardiol, transfer dedikodularıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Gvardiol'dan transfer açıklaması!
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30 Mart 2023 18:48
Premier Lig ekiplerinin radarında yer alan Leipzig forması giyen Josko Gvardiol, transfer açıklaması yaptı.

Özellikle Liverpool'un yakından ilgilendiği Hırvat oyuncu, Alman ekibinden ayrılmasının kolay gözükmediğini açıkladı.

21 yaşındaki savunma oyuncusu yaptığı açıklamada, "Leipzig bu yaz beni satmak istemiyor. Transfer hakkında konuşmanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Daha önce Liverpool ile birlikte Manchester City ve Chelsea'nin oyuncuyla yakından ilgilendiği yazılıyordu.

Başarılı oyuncu, Leipzig ile çıktığı 78 maçta 5 gol ve 3 asist yaptı.

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