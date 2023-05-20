Güreşte 3 sıklette şampiyonlar belli oldu

Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 3 sıklette şampiyonlar belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Güreşte 3 sıklette şampiyonlar belli oldu
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20 Mayıs 2023 23:40
Zonguldak'ta düzenlenen Mustafa Dağıstanlı-Ahmet Ayık Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın üçüncü gününde 3 sıklette şampiyon sporcular belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Zonguldak Site Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 61 kiloda İlbank Spor Kulübü'nden Recep Topal, 74 kiloda yine İlbank Spor Kulübü'nden İsmet Çiftçi ve 92 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Fatih Erdin, şampiyonluğu elde etti.

Şampiyona, pazar günü yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.

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