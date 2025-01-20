Sabah spor yazarı Gürcan Bilgiç, Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Gürcan Bilgiç'in o yazısı:
"DEĞİŞİKLİKLERİN ROLÜ BÜYÜKTÜ"
"İkinci yarının başında üst üste pozisyonların gelmesinde, değişikliklerin rolü büyüktü. Oğuz Aydın ters ayaklı sol bekti. Ortaları ile kuleleri devreye soktu. İrfan Can kaleye daha yakın oynamaya başladı. Çağlar'ın topu Djiku'ya göre daha isabetli akıllı kullanmasıyla, duvara çarpıp dönme hali de bitti."
"ACI ÇEKMEDEN KENDİNE GELEMİYORLAR"
"Yusuf Barasi'nin kırmızı kart görmesinin ardından Tadic'in sahaya ayak basması; ustalar geçidini Adana'ya getirdi. En-Nesyri'ye iki gol attırdı. Nesyri bununla yetinmedi, Dzeko'ya da asist yaptı. Son hamle Cenk tekmeye kafa uzatarak perdeyi kapadı. Santrforlar gecesiydi yani… Krizlerin ilk 45'inden sonra, şampiyonluğa oynayan takımın şovunu yaptığı, iptal edilen gollerine rağmen sahada "soğuk" kalarak disiplini bozmayan oyuncuların olduğu süreç de önümüzdeydi. "Acı çekmeden" kendilerine gelemiyorlar."
Gürcan Bilgiç: "Mourinho'nun hamleleri başarılıydı"
Sabah spor yazarı Gürcan Bilgiç, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Adana Demirsporr'u 4-0 yendiği maçı değerlendirdi.
Sabah spor yazarı Gürcan Bilgiç, Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
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