Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlamasının ardından heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi oynanacak Almanya Ligi ve İspanya Ligi karşılaşmalarından öne çıkanları Sporx iddaa ekibi sizler için analiz etti. 16 Haziran Salı günü iddaa'da kazanmak isteyenler için günün tüyoları aşağıda...



VILLARREAL - MALLORCA



HAKAN CELEP: Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen zorunlu ara sonrası deplasmanda Celta Vigo'yu 1-0'la geçen Villarreal, 4-0'lık Barça mağlubiyetiyle geri dönen Mallorca'yı konuk ediyor.



Villarreal, pandemi öncesi üst üste 3 mağlubiyet yaşarak ağır yaralıydı. Üstelik, son maçlarında kendi seyircileri önünde Leganes'e 2-1 yenilmişlerdi. Aranın onlara iyi geldiği, kendi evinde yenilmeyen Celta'yı 1-0'la geçerek gösterdiler. Mallorca ise Barça'ya 4-0 yenildi ancak elbette bu maç onlar için hedef veya ölçü maçı değildi.



Kendi evinde 8 maçtır Mallorca'ya yenilmeyen ve kadro kalitesi olarak da çok üstün olan Villarreal'de Guerra ve Funes Mori sakatlıkları, Iborra ise kart cezası nedeniyle yok. Mallorca'da ise Koutris ve Agbenyenu cezalı, Daniel Rodriguez ise kırmızı kart cezalısı...



Bu maçta zorlanacak da olsa Villarreal galibiyeti bekliyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Villarreal: Asenjo; Pena, Albiol, Torres, Moreno; Anguissa, Trigueros, Cazorla; Chukwueze, Moreno, Alcacer.



Mallorca: Reina; Pozo, Valjent, Raillo, Gamez; Kubo, Sevilla, Baba, Junior; Budimir, Hernandez.



BARCELONA - LEGANES



HAKAN CELEP: Pandemi arasından deplasmanda 4-0'lık Mallorca galibiyetiyle dönen La Liga'nın lideri Barcelona, son maçında Valladolid'e karşı kendi evinde 2-1'lik mağlubiyet alan Leganes'i konuk ediyor.



Barcelona, La Liga'da adeta atbaşı giden zirve yarışında Real Madrid'in önünde bulunuyor. Camp Nou'da son 26 maçta kayıp yaşamayan Katalanlar, ilk kez seyircisiz bir maçta sahaya çıkacak. Leganes ise Barcelona'ya diş geçiremeyen bir takım. Son 6 maçta 5 mağlubiyet aldılar. Ancak, ilginç olan Camp Nou'daki son 3 ziyaretlerinin 2'sinde gol bulmuş olmaları. Yine de bu kez farklı bir Barcelona var. Zira, kaybetmeye tahammülü ve kredisi olmayan bir Barça bulacaklar karşılarında...



Jordi Alba ve Ousmane Dembele dışında eksiği olmayan Barça karşısında, Leganes'te Siovas ve Oscar Rodriguez gibi iki kritik eksik var.



19. sıradaki Leganes, her ne kadar şiddetle puana ihtiyaç duysa da Barcelona farklı galibiyete koşacaktır. Bu nedenle tercihimiz ilk yarı ve ikinci yarı Barcelona galibiyeti ile handikaplı seçeneği yönünde...



MUHTEMEL 11'LER



Barcelona: Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Firpo; Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Griezmann, Suarez.



Leganes: Cuellar; Rosales, Omeruo, Awaziem, Silva; Perez, Recio; Ruibal, Eraso, Assale; Guerrero.



WERDER BREMEN - BAYERN MÜNİH



BURAK ŞEN: Almanya Bundesliga'da şampiyonluk maçına çıkacak olan Bayern Münih, Werder Bremen'i yenerse Dortmund maçının sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Bayern'de Gnarby, Lewandowski ve Müller bu maçla beraber yeniden takıma dönüyor. Lucas Hernandez ve Ivan Perisic'in ise sakatlıkları bulunuyor. Werder Bremen ise geçtiğimiz hafta Paderborn'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek ufak da olsa nefes aldı ancak maç kaybetmeye tahammüleri olabilecek bir pozisyonda değiller. Bayern mutlak favori ancak Bremen'in de skor bulacağını düşünüyorum; 1.65 orandan Karşılıklı Gol Var tercihini değerlendirebilirsiniz.



MUHTEMEL 11'LER



Werder Bremen: Pavlenka; Veljkovic, Vogt, Moisander; Selassie, Eggestein, Klaassen, Augustinsson; Osako; Bittencourt, Rashica



Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski



FREIBURG - HERTHA BERLIN



BURAK ŞEN: Bundesliga'da rahat durumda olan Hertha Berlin, UEFA Avrupa Ligi iddiasını ayakta tutan Freiburg ile karşılaşacak. Gladbach galibiyetinin ardından Wolfsburg'u deplasmanından da puan çıkartan Freiburg şu anda ligin en diri takımlarından biri olarak gösteriliyor. Labbadia yönetiminde koronavirüs sonrasına iyi bir başlangıç yapan Hertha'da de ise düşüş dönemi beklenenden daha kısa sürede gerçekleşti ve son iki haftada iki mağlubiyet alındı. Garanti tercihe gidecek olanlar açısından 1.35'ten Freiburg çifte şansı değerlendirilebilir; orta seviyede risk alanlar ise 2.30'dan Freiburg galibiyetine kuponlarında yer verebilir.



MUHTEMEL 11'LER



Freiburg: Schwolow; Schmid, Heintz, Lienhart, Gunter; Koch, Hofler, Grifo, Sallai; Holer, Petersen



Hertha Berlin: Jarstein; Pekarik, Stark, Torunarigha, Plattenhardt; Grujic, Maier; Lukebakio, Darida, Esswein; Ibisevic



MÖNCHENGLADBACH - WOLFSBURG



BURAK ŞEN: Bundesliga'da haftanın en zevkli geçmeye aday karşılaşmasında Gladbach ile Wolfsburg karşılaşacak. Gladbach, Şampiyonlar Ligi'ne katılım açısından mutlak kazanmak zorunda; Wolfsburg da aynı şekilde UEFA Avrupa Ligi barajında kalmak için kayıp yaşamamak zorunda.



Gladbach'ta en ciddi eksik takımın golcüsü Alassane Plea olacak. Geçtiğimiz hafta Bayern karşısında oynamayan Plea, Wolfsburg karşısında da forma giyemeyecek. Wolfsburg'ta ise kritik bir eksik bulunmuyor.



Gladbach'ın bu karşılaşmada yaşayacağı olası bir puan kaybı bir anlamda tüm sezonun yok olmasına da yol açacak ve asıl hedef olan Şampiyonlar Ligi ortadan kalkacak, dolayısıyla 35 milyon euroya ulaşan olası gelir de ortadan kalkacak. Gladbach kazanır!



MUHTEMEL 11'LER



Gladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Hofmann, Neuhaus; Herrmann, Stindl, Thuram



Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon; Steffen, Schlager, Arnold, Brekalo; Ginczek, Weghorst.



