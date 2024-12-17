Günay Güvenç: "Top çıktı mı bilmiyorum"

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, 4-3 kazanılan Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Günay Güvenç: 'Top çıktı mı bilmiyorum'
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17 Aralık 2024 00:17
Galatasaray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç, Trabzonspor'un üçüncü golüyle alakalı soruya yanıt verdi.

Stattan çıkış sırasında Beyaz TV'ye konuşan Günay Güvenç "Yukarıdan görmek lazım. Bu yanıltabilir. İzlemeden bir şey söyleyemem. Top yuvarlak olduğu için yukarıdan ya da yandan görmek lazım. Bu görüntüden yorum yapmak çok zor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yunus Akgün stat çıkışında "Trabzonspor'un golünden önce top %100 çıktı." yorumunu yaptı.

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