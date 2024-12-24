Guardiola: "Haaland'ı daha iyi kullanmalıyız"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Erling Haaland ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Guardiola: 'Haaland'ı daha iyi kullanmalıyız'
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24 Aralık 2024 18:24
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Erling Haaland'ın performansıyla ilgili konuştu.

Manchester City'nin oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 gol atabilen ve son 3 maçta istatistiklerde sıfır çeken Norveçli golcü için Guardiola, "Bu takımla ilgili, sadece bir oyuncuyla ilgili değil. Erling üretken olduğu dönemde de bunu sağlayan tüm takımdı. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve öyle olmaya devam edecek. Onu daha iyi kullanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Manchester City'de bu sezon 24 maçta süre bulan Haaland, 18 gol attı ve 1 asist yaptı.



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