Guardiola: 'Haaland'ı daha iyi kullanmalıyız'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Erling Haaland'ın performansıyla ilgili konuştu.Manchester City'nin oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 gol atabilen ve son 3 maçta istatistiklerde sıfır çeken Norveçli golcü için Guardiola,ifadelerini kullandı.Manchester City'de bu sezon 24 maçta süre bulan Haaland, 18 gol attı ve 1 asist yaptı.