Groenendijk: 'Çok iyi savaştık'

Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.



Groenendijk yaptığı açıklamada, "Atmosfer ve taraftarlar müthişti. 4. dakikada 17. saniyedeki kampanya çok iyiydi. 2 puan kaybettik diyemem. Yüzde yüzümüzü verdiğimiz bir maçtı. Çok iyi savaştık. Aslanlar gibi duruş sergiledik ama yaratıcı değildik. 1 puan kazandık." dedi.



Groenendijk, "Türkiye'nin geçirdiği bu zor günlerden ötürü ben maç öncesi sıkıntılı durumumuzdan bahsetmek istemedim. Mazeretlere sığınmak istemem. Luiz Adriano gitti, sakatlıklar, cezalılar ve erteleme maçı kuralları nedeniyle oynamayan birçok yeni transferimiz vardı. Bizim için iyi bir tecrübe oldu. Gençler ile oynadık ve onlar da bizi yarı yolda bırakmadılar. Zorlu bir atmosferden çıktık. Önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçı var. Çok daha fazla oyuncu seçeneğimiz olacak ve 3 puanı kovalayacağız." ifadelerini kullandı.



Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, "Bu ülkedeki herkese en içten dileklerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bir futbol çalışanı olarak her zaman bu ülkenin yanındayım ve elimden geleni yapacağım. Ataberk çok iyi oynadı. İlk maçıydı. Penaltı dahil 5 kurtarış yaparak 1 puan almamıza vesile oldu." açıklamasını yaptı.





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