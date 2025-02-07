Grizzlies, Marcus Smart'ı Wizards'a gönderdi

Memphis Grizzlies, Marcus Smart ve 2025 birinci tur draft hakkını Washington Wizards'a takaslayarak karşılığında iki ikinci tur draft hakkı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Grizzlies, Marcus Smart'ı Wizards'a gönderdi
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07 Şubat 2025 00:50
Memphis Grizzlies, Marcus Smart ve 2025 birinci tur draft hakkını Washington Wizards'a takaslayarak karşılığında iki ikinci tur draft hakkı aldı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Grizzlies bu hamleyle maaş bütçesinde esneklik sağlarken, Jaren Jackson Jr. ile yeni bir kontrat görüşmesi yapabilme imkanına sahip olacak.

Marcus Smart, bu sezon Grizzlies formasıyla 19 maçta 8.7 sayı, 2.3 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

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