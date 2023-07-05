Grant Williams, beş takımın radarında!

Boston Celtics'in sınırlı serbest oyuncusu Grant Williams'ın halen beş takım tarafından izlendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Grant Williams, beş takımın radarında!
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05 Temmuz 2023 10:43
Boston Celtics'in sınırlı serbest oyuncusu Grant Williams'ın halen beş takım tarafından izlendiği bildirildi.

The Athletic'ten Jared Weiss, Atlanta Hawks, Dallas Mavericks, Charlotte Hornets, Washington Wizards ve New York Knicks ekiplerinin Williams'ı kadrolarına katma yarışına girdiğini kaydetti.

Williams 6 Temmuz'a kadar diğer takımlardan gelebilecek bir kontrat teklifini imzaladığı takdirde, Celtics bu teklifi 24 saat içinde karşılama hakkına sahip olacak.

Weiss ayrıca, Celtics'in Williams'ı bir ilk tur draft hakkı elde etme amacıyla bir imza-ve-takas anlaşmasında kullanmayı planladığını da sözlerine ekledi.

24 yaşındaki Williams, geçtiğimiz sezon 79 maçta 8.1 sayı ve 4.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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