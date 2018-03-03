Göztepe'den hakem mesajı; 'Bir şeylere rağmen...'

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda'e 2-0 mağlup olan'de teknik direktör, iyi mücadele ettiklerini ancak yaptıkları hatalardan dolayı karşılaşmayı kaybettiklerini belirtti.3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuna, Süper Lig'in kalitesinin üstünde bir oyun oynandığını aktararak, şöyle konuştu."Maçın kalitesi ve pozisyonları adına güzel bir maçtı. Bu Başakşehir ve bizim oynama isteğimizi gösteriyor. Yaklaşık 60 dakika top oyunda kaldı. İlk yarıda istediğimiz geçiş ve pres oyununu oynadık. Baskılarda, özellikle pres yapıldığında Başakşehir'in yaşadığı zorlukları bilerek bunu biraz daha ikinci bölgede yaptık. Zaman zaman çok da başarılı olduk. Pozisyonlar bulduk. Duran toplarda pozisyonlar da verdik. Bizim düzelttiğimiz bir yanımız bugün yine ortaya çıktı. Markajda yaptığımız hata vardı. Maalesef soyunma odasına 1-0 geride girdik. İkinci yarıda Başakşehir'in geriye dönüşlerdeki zaaflarını biliyorduk. Hızlı ataklarla sonuca gitmek istedik. Başakşehir daha iyi oynadı. Hatalarımızdan kaynaklanan bir yenilgi aldık."Avrupa hedeflerinin olduğunu vurgulayan Tamer Tuna, "Topladığımız 36 puan bugün oyunumuzu yukarıya çıkarmamıza neden oldu. İyi mücadele ettik. Sonlara doğru rakibimiz oyunun kontrolünü eline aldı. Ligde iyi bir noktaya geldik. Umarım hedefimize götürecek galibiyetleri gelecek haftalarda alabiliriz. Şu anda pozisyon itibarıyla rahatız. İyi bir ekibiz." değerlendirmesini yaptı.Sarı-kırmızılı takımın çalıştırıcısı, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın yönetimiyle ilgili sorulan soru üzerine şu ifadeleri kullandı:"İlk pozisyonda faul yoktu. Pozisyona çok yakındım. İkinci golle ilgili bir şey söyleyemem. Birkaç faulde takdir hakkı rakibimiz lehine kullanıldı. Hakemlerle ilgili hiç eleştiri yapmadım. Bu gücümüzün bir göstergesi. Bir şeylere rağmen üretme ve oynama niyetindeyiz. Bunu sürdürmek istiyoruz."