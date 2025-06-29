29 Haziran
PSG-Inter Miami CF
19:00
29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
23:00
29 Haziran
FK Haugesund-Kristiansund BK
15:30
29 Haziran
Fredrikstad-Tromsoe
18:00
29 Haziran
Bryne-Hamarkameratene
18:00
29 Haziran
Bodo/Glimt-Sarpsborg 08
18:00
29 Haziran
Molde-KFUM
18:00
29 Haziran
Stroemsgodset-Vaalerenga
20:15
29 Haziran
Lyn-Aasane
18:00
29 Haziran
Piteaa-Skellefteaa
20:00
29 Haziran
S. Moskova-Torpedo Moscow
3-1
29 Haziran
Go Ahead Eagles-Sportfreunde Lotte
2-0
29 Haziran
Vejle Boldklub-Esbjerg fB
3-157'
29 Haziran
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
19:00
29 Haziran
Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
1-077'
29 Haziran
Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
1-277'
29 Haziran
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
0-247'
29 Haziran
Wuhan Three Towns-Chengdu Rongcheng FC
1-031'
29 Haziran
Inter Miami CF-Atlanta United
0-0ERT
30 Haziran
Columbus Crew-Philadelphia Union
01:00
30 Haziran
Los Angeles FC-Vancouver Whitecaps
04:30
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
29 Haziran
JIPPO-KaePa
16:00
29 Haziran
Albirex Niigata-Machida Zelvia
0-4
29 Haziran
Tokyo Verdy-Samara Arenası
1-0
29 Haziran
Volta Redonda-Operario Ferroviario
22:00
29 Haziran
Athletic Club-Remo
22:00
30 Haziran
Novorizontino-Amazonas FC
01:00
30 Haziran
Chapecoense-Goias
01:00
29 Haziran
Oerebro-Kalmar FF
1-145'
29 Haziran
Falkenbergs FF-Umeaa
16:00
29 Haziran
AIK-IFK Goeteborg
0-03'
29 Haziran
Degerfors-Brommapojkarna
0-04'
29 Haziran
Haecken-GAIS
17:30
29 Haziran
IFK Vaernamo-Elfsborg
17:30
29 Haziran
FC Seoul-Pohang Steelers
4-1
29 Haziran
Ulsan HD FC-Daegu FC
0-0ERT

Göztepe'ye iki sambacı

Göztepe, Rhaldney Norberto Gomes ve Janderson Costa ile prensipte anlaşma sağladı. Oyuncular sağlık kontrolü için İzmir'e gelecek

calendar 29 Haziran 2025 14:43
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Göztepe'ye iki sambacı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de transfer sezonunda şu ana kadar Adana Demirspor'dan sağ bek Arda Okan Kurtulan ve Brezilya Seri B ekibi Operario'un 32 yaşındaki stoperi Allan Godoi ile resmi sözleşme imzalayan Göztepe iki futbolcuya daha resmi sözleşme imzalatacak. Sarı-kırmızılılar yine Brezilya'dan Atletico Goianiense'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes ve Vitoria'nın 25 yaşındaki forveti Janderson Costa ile prensipte anlaşma sağladı. İki Brezilyalı oyuncunun bu hafta içinde İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği, aksi bir durum yaşanmaması halinde Rhaldney ve Janderson'la sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

 

Ayrıca yönetim Ürdün'ün Al-Wehdat SC takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü İbrahim Sabra transferinde de sona yaklaştı. Ürdünlü golcü ve kulübü ile el sıkışan kurmayların en yakın zamanda bu transferi de resmiyete dökeceği ifade edildi. Brezilyalı golcü Romulo'yu 20 milyon euro ve üzerinde rekor bonservis bedeliyle yurt dışına göndermeye hazırlanan kurmaylar, bu oyuncudan gelecek bedelle transferleri sürdürecek. Öte yandan Göztepe'nin altyapı patentli kalecisi Arda Özçimen'in takımdan ayrılacağı iddia edildi. Arda'nın 1'inci Lig temsilcilerinden Bandırmaspor'la görüştüğü ileri sürüldü.



>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.