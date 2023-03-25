Göztepe, Tuzla deplasmanında güldü

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Göztepe, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Tuzla deplasmanında güldü
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25 Mart 2023 15:30
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Tuzlaspor, Göztepe'yi konuk etti. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadeleyi İzmir ekibi 2-0 kazandı.

Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada penaltıdan Yalçın Kayan ve 65. dakikada Dino Arslanagic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 38'e yükseltti. Tuzlaspor ise 28 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında Tuzlaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti.

 

 

 

 

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