Göztepe, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek

Göztepe ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında cumartesi günü İzmir'de karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç saat 21.45'te başlayacak ve hakem Kadir Sağlam tarafından yönetilecek

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Göztepe, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek
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16 Ağustos 2024 11:02
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Fenerbahçe müsabakasında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Ev sahibi ekipte Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor.

Lige iki sezon aradan sonra tekrar dönen Göztepe ilk hafta mücadelesinde konuk olduğu Antalyaspor'la golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligden düştüğü 2021-2022 sezonunun son 15 haftası dahil, Süper Lig'de 16 maçtır kazanamıyor.

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