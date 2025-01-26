Göztepe maçına derbi primi

İlk yarıdaki olaylı maçı unutmayan Fenerbahçe, kazanmak için her şeyi yapacak. İzmir'deki karşılaşmada Başkan Ali Koç saldırıya uğramış, Fenerbahçelilere biber gazı sıkılmıştı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Göztepe maçına derbi primi
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26 Ocak 2025 12:24
Son güncelleme 26 Ocak 2025 12:28
Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip Göztepe maçına özel galibiyet primi verme kararı aldı.

Sarı-lacivertli yönetim, teknik heyet ve futbolculara Göztepe maçını kazanmaları halinde 500 bin Dolar prim ödeyecek. Bu kararın arkasına iki neden bulunuyor.

İlki şampiyonluk yolunda Göztepe maçı kırılma anı olarak görülüyor.

İkincisi; İzmir'deki maç olaylı geçmiş, Başkan Ali Koç saldırıya uğramıştı.

Koç'un yanı sıra taraftarlar da biber gazlı saldırıya maruz kalmış, Fenerbahçe forması yakılmıştı. Yönetim en iyi cevabın galibiyet olduğunu düşünüyor.

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