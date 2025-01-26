Göztepe maçına derbi primi

Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip Göztepe maçına özel galibiyet primi verme kararı aldı.
Sarı-lacivertli yönetim, teknik heyet ve futbolculara Göztepe maçını kazanmaları halinde 500 bin Dolar prim ödeyecek. Bu kararın arkasına iki neden bulunuyor.
İlki şampiyonluk yolunda Göztepe maçı kırılma anı olarak görülüyor.
İkincisi; İzmir'deki maç olaylı geçmiş, Başkan Ali Koç saldırıya uğramıştı.
Koç'un yanı sıra taraftarlar da biber gazlı saldırıya maruz kalmış, Fenerbahçe forması yakılmıştı. Yönetim en iyi cevabın galibiyet olduğunu düşünüyor.
Sarı-lacivertli yönetim, teknik heyet ve futbolculara Göztepe maçını kazanmaları halinde 500 bin Dolar prim ödeyecek. Bu kararın arkasına iki neden bulunuyor.
İlki şampiyonluk yolunda Göztepe maçı kırılma anı olarak görülüyor.
İkincisi; İzmir'deki maç olaylı geçmiş, Başkan Ali Koç saldırıya uğramıştı.
Koç'un yanı sıra taraftarlar da biber gazlı saldırıya maruz kalmış, Fenerbahçe forması yakılmıştı. Yönetim en iyi cevabın galibiyet olduğunu düşünüyor.