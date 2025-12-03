03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-1DA
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
1-0DA
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
0-024'
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Göztepe, kupada 2. Lig ekibine elendi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, konuk ettiği Süper Lig ekibi Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek organizasyonda grup aşamasına kaldı.

calendar 03 Aralık 2025 19:53 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 20:29

calendar 03 Aralık 2025 19:53 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 20:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Göztepe, kupada 2. Lig ekibine elendi!
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, Süper Lig ekibi Göztepe'yi konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 kazandı. 

2. Lig ekibine galibiyeti getiren golü, 10. dakikada Barış Zeren kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Beyoğlu Yeni Çarşı tur atlayan taraf oldu ve organizasyonda grup aşamasına kaldı. Göztepe ise turnuvaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
 6. dakikada aut atışını paslaşarak kullanan Beyoğlu Yeni Çarşı'da uzun oynamak isteyen kaleci Fatih Yeniay'ın vuruşunda, top baskı yapan Janderson'a çarparak direğin yanından dışarı gitti.

10. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 öne geçti. Alperen Yılmaz'ın pasında topu ceza sahası dışında topu kontrol eden Barış Zeren'in sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

42. dakikada Ogün Bayrak'ın sağdan ortasında İsmail Köybaşı arka direkte gelişine vurdu, top direğe çarparak auta çıktı.


68. dakikada Göztepe bir kez daha direğe takıldı. Ceza sahasına sağdan yapılan ortada Tibet Durakçay'ın indirdiği topa Miroshi sert vurdu, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından direkten döndü.

90+4. dakikada Janderson'un sol taraftan ortasında Arda Okan Kurtulan'ın kale önünde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Beyoğlu Yeni Çarşı, kupada gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Burak Olcar, Selahattin Altay, Emrah Türkyılmaz

Beyoğlu Yeni Çarşı: Muhammed Fatih Yeniay, Burak Yamaç, Alhan Kurtoğlu, Yiğit Has (Dk. 77 Muhammed Emir Terzi), Ali Eren İyican, Batuhan Ekinci, Mustafa Arda Akkaş (Dk. 64 Ali Keten), Emir Ali Ağaçe (Dk. Arif Emre Eren), Barış Zeren, Alperen Yılmaz (Dk. 77 Taha Aydınlı), Arda Çeşmebaşı

Göztepe: Lis, Godoi, Taha Altıkardeş (Dk. 85 Heliton), Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 46 Arda Okan Kurtulan), Rhaldney, Ahmed Ildız (Dk. 46 Miroshi), İsmail Köybaşı (Dk. 65 Cherni), Olaitan, Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 Tibet Durakçay), Janderson

Gol: Dk. 10 Barış Zeren (Beyoğlu Yeni Çarşı)

Sarı kartlar: Dk. 17. Burak Yamaç, Dk. 68 Arda Çeşmebaşı (Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk. 77 Cherni (Göztepe)

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.