Göztepe, kupada 2. Lig ekibine elendi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, Süper Lig ekibi Göztepe'yi konuk etti.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 kazandı.



2. Lig ekibine galibiyeti getiren golü, 10. dakikada Barış Zeren kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Beyoğlu Yeni Çarşı tur atlayan taraf oldu ve organizasyonda grup aşamasına kaldı. Göztepe ise turnuvaya veda etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada aut atışını paslaşarak kullanan Beyoğlu Yeni Çarşı'da uzun oynamak isteyen kaleci Fatih Yeniay'ın vuruşunda, top baskı yapan Janderson'a çarparak direğin yanından dışarı gitti.42. dakikada Ogün Bayrak'ın sağdan ortasında İsmail Köybaşı arka direkte gelişine vurdu, top direğe çarparak auta çıktı.68. dakikada Göztepe bir kez daha direğe takıldı. Ceza sahasına sağdan yapılan ortada Tibet Durakçay'ın indirdiği topa Miroshi sert vurdu, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından direkten döndü.90+4. dakikada Janderson'un sol taraftan ortasında Arda Okan Kurtulan'ın kale önünde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.Karşılaşmayı 1-0 kazanan Beyoğlu Yeni Çarşı, kupada gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.Atatürk OlimpiyatBurak Olcar, Selahattin Altay, Emrah TürkyılmazMuhammed Fatih Yeniay, Burak Yamaç, Alhan Kurtoğlu, Yiğit Has (Dk. 77 Muhammed Emir Terzi), Ali Eren İyican, Batuhan Ekinci, Mustafa Arda Akkaş (Dk. 64 Ali Keten), Emir Ali Ağaçe (Dk. Arif Emre Eren), Barış Zeren, Alperen Yılmaz (Dk. 77 Taha Aydınlı), Arda ÇeşmebaşıLis, Godoi, Taha Altıkardeş (Dk. 85 Heliton), Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 46 Arda Okan Kurtulan), Rhaldney, Ahmed Ildız (Dk. 46 Miroshi), İsmail Köybaşı (Dk. 65 Cherni), Olaitan, Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 Tibet Durakçay), JandersonDk. 10 Barış Zeren (Beyoğlu Yeni Çarşı)Dk. 17. Burak Yamaç, Dk. 68 Arda Çeşmebaşı (Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk. 77 Cherni (Göztepe)