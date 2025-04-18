Göztepe galibiyet hasretini Beşiktaş maçıyla sonlandırmak istiyor

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta galibiyet alamayan Göztepe, sahasında konuk edeceği Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor.
Ligde ilk yarısında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken İzmir ekibi, ikinci yarıya da 1-0 yendiği Onvo Antalyaspor'dan aldığı 3 puanla başladı. Bu maç Göztepe'nin ikinci yarıda galip bitirdiği tek maç oldu. Ardından oynadığı 10 müsabakadan 5 beraberlik ve 5 yenilgi alan Göztepe, galibiyete hasret kaldı.
Ligin 21. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan sarı - kırmızılılar, 22. haftada Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenildi. 23. haftada Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Göztepe, bay geçtiği 24. haftanın ardından 25. haftada Bellona Kayserispor'a da 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Göztepe sonraki haftalarda Reeder Samsunspor, İkas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Net Global Sivasspor'a ve TÜMOSAN Konyaspor'a yenildi.
- Ligde ve kupada rakibini mağlup etmişti
Beşiktaş'ı ağırlayacak Göztepe, rakibiyle oynadığı son 2 maçı kazanmıştı.
Ligin ilk yarısında 13. haftada Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etmeyi başaran Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 yenerek yarı finale yükselme başarısı göstermişti.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı yeniden mağlup ederek 3 puan hasretini sonlandırmak istiyor.
- 4 eksikle sahaya çıkacaklar
Gürsel Aksel Stadyumu'nda 19 Nisan Cumartesi 19.00'da başlayacak maçı hakem Ozan Ergün'ün yönetecek.
Sarı-kırmızılılarda sezonu kapatan Djalma Silva ile Isaac Solet'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Novatus Miroshi ile Juan bu maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş ile Süper Lig'deki 58. karşılaşmasına çıkacak olan Göztepe, bu maçlardan 11 galibiyet alırken 30 kez mağlup oldu. 16 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Sarı-kırmızılılar 55 gol atarken, kalesinde 94 gol gördü.
Göztepe, bu sezon 29 maçta topladığı 39 puanla 10. sırada yer alıyor. Rakibi, 5. sıradaki Beşiktaş'ın ise 48 puanı bulunuyor.
Göztepe galibiyet hasretini Beşiktaş maçıyla sonlandırmak istiyor
Süper Lig'de son 10 maçta galibiyet alamayan Göztepe, bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda mağlup ettiği Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek.
Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta galibiyet alamayan Göztepe, sahasında konuk edeceği Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor.
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