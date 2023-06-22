Göztepe'den Trabzon'un yıldızına kanca

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lige yükselmek isteyen Göztepe, Trabzonspor'un orta sahası Doğucan Haspolat'ı gündemine aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Göztepe'den Trabzon'un yıldızına kanca
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22 Haziran 2023 10:07
Spor Toto 1. Ligde geride kalan sezonu 7. sırada tamamlayan Göztepe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Göztepe son olarak Trabzonspor'da oynayan 23 yaşındaki futbolcu Doğucan Haspolat'ı gündemine aldı.

SÜPER LİG EKİPLERİ DE İSTİYOR

Göztepe, Doğucan Haspolat'ı kiralık olarak takıma kazandırmak isityor. Ancak birçok Süper Lig ekibinin de oyuncuyu istemesiyle beraber transfer zora girmiş durumda.

Trabzonspor, Mislav Orsic transferi için Göztepe'ye Doğucan Haspolat'ı göndermeye sıcak bakabilir.

ROTTERDAM ALTYAPISI ÇIKIŞLI

Excelsior Rotterdam altyapısından yetişen ve uzun süre A Takım forması giyen Doğucan Haspolat 2019-2020 sezonu devre arasında 350 bin euro karşılığında Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Kasımpaşa'da gösterdiği iyi performans sonrasında Trabzonspor aynı sezonun sonunda 1.2 milyon euro transfer bedeliyle kadrosuna katmıştı.

26 MAÇTA FORMA GİYDİ

Trabzonspor formasıyla 26 resmi maçta forma giyen Doğucan Haspolat bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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