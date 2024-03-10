Göztepe'den Süper Lig yolunda büyük adım!

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe, deplasmanda Astor Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Göztepe'den Süper Lig yolunda büyük adım!
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10 Mart 2024 18:02
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe, Astor Enerji Şanlıurfaspor'a konuk oldu.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 1-0 kazandı. 

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 36. dakikada Bilal Mesudi kaydetti.

Son 9 haftada 7 galibiyet 2 beraberlik alan Göztepe, bu sonuçla birlikte puanını 55'e yükseltti ve doğrudan Süper Lig'e çıkmayı hedefini sürdürdü. Şanlıurfa spor ise 24 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Göztepe, Keçiörengücü'nü konuk edecek. Şanlıurfaspor ise Giresunspor'a konuk olacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısındaki mücadeleyi de sarı kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.
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