Göztepe'den Premier Lig'e transfer oldu!

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Göztepe'de forma giyen 20 yaşındaki İzzet Furkan Malak, Southampton'ın U21 takımına kiralık olarak gönderildi.
PERFORMANSI
Orta saha mevkiinde görev yapan oyuncu, bu sezon 3 maça çıkmış ve bir golle oynamıştı.
Göztepe'de forma giyen 20 yaşındaki İzzet Furkan Malak, Southampton'ın U21 takımına kiralık olarak gönderildi.
PERFORMANSI
Orta saha mevkiinde görev yapan oyuncu, bu sezon 3 maça çıkmış ve bir golle oynamıştı.