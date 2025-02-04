Göztepe'den Premier Lig'e transfer oldu!

Göztepe'de forma giyen İzzet Furkan Malak, Southampton'ın U21 takımına kiralık olarak gönderildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Göztepe'den Premier Lig'e transfer oldu!
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04 Şubat 2025 00:37
Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Avrupa'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Göztepe'de forma giyen 20 yaşındaki İzzet Furkan Malak, Southampton'ın U21 takımına kiralık olarak gönderildi.

PERFORMANSI

Orta saha mevkiinde görev yapan oyuncu, bu sezon 3 maça çıkmış ve bir golle oynamıştı.

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