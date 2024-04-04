Göztepe'de Stanimir Stoilov, mağlubiyetin nedenini açıkladı

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kocaelispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Stanimir Stoilov, mağlubiyetin nedenini açıkladı
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04 Nisan 2024 01:24
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 3-2 kaybedilen Kocaelispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Stanimir Stoilov, çok iyi bir maç olduğunu, özellikle takımının iyi oynadığını söyledi.

Stoilov, maç boyunca istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını sadece son 5-10 dakika oyun anlamında biraz duygusallaştıklarını aktararak, şunları ifade etti:

"Duygularımızla oynamaya başladık ve orada oyun aklımızı kaybettik. Bu bizim defansif organizasyonumuzu kaybetmemize yol açtı. Futbolda bunlar oluyor, biz başımızı tekrar kaldırıp sıkı şekilde çalışmaya ve önümüzdeki hedefe odaklanmaya devam edeceğiz. Futbolda son dakikalarda kaybetmeler yaşanabiliyor. Son dakikalarda takım olarak duygusallaştık ve defansif organizasyonumuzu kaybettik. Bu, istemediğimiz gollere sebep oldu."

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