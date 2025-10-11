11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Göztepe'de Sabra şoku

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Ürdün Milli Takımı'na davet edilen İbrahim Sabra, milli takımda sakatlık geçirdi.

11 Ekim 2025 16:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Sabra şoku
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Ürdün Milli Takımı'na davet edilen İbrahim Sabra'nın sakatlanması şok etkisi yarattı.

Ürdün'ün Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında 15'inci dakikada acılar içinde yerde kalan Göztepe'nin golcüsü Sabra oyuna devam edemedi. 15'inci dakikadaki pozisyonun ardından müdahale sonucu Sabra'nın yerden kalkamaması sonrası oyun durdu ve sağlık görevlileri sahaya girdi. Kenara getirilen Sabra tekrar sahaya döndü ve kendini denedi. Ancak Ürdünlü futbolcu acıya dayanamadı ve kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Sabra, sahayı sekerek terk etti.

Sabra'nın ağrılarının sürdüğü öğrenilirken, çekilecek MR sonrası oyuncunun durumu netlik kazanacak.

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
