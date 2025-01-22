Göztepe'de Lasse Nielsen formayı kaptı

Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu Lasse Nielsen formayı kaptı.

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Göztepe'de Lasse Nielsen formayı kaptı
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22 Ocak 2025 13:17
Süper Lig'in 21'inci haftasında pazar günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu Lasse Nielsen formayı kaptı.

Takımın en yaşlı oyuncusu olan 37 yaşındaki defans oyuncusu, gençlere adeta taş çıkardı. Son 3 maçta sahaya ilk 11'de çıkıp savunmanın sağında görev alan Nielsen, performansı ve enerjisiyle dikkat çekti. İlerlemiş yaşına rağmen tecrübesiyle fark yaratan Danimarkalı oyuncu, teknik direktör Stanimir Stoilov'un da takdirini kazandı.

Bulgar çalıştırıcı, defansın sağında görev yapan Nazım Sangare ve Ogün Bayrak'ın yerine kritik maçlarda Nielsen'e formayı verdi. Geçen sezon başında 1'inci Lig'de mücadele eden Göztepe'ye İsveç'in Malmö takımından transfer edilen Nielsen, bu sene Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 müsabakaya çıktı. Toplam 697 dakika sahada kalan oyuncunun Fenerbahçe karşılaşmasında da sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

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