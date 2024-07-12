Göztepe'de dev transfer hedefi

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, iki koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Teknik direktör Stoilov'un raporu doğrultusunda iç ve dış transferde hamleler yapan İzmir temsilcisi, hücum hattı için rotasını Belçika ve Almanya'ya çevirdi.



Sol bek Djalma Silva, sağ bek Nazım Sangare, stoper Koray Günter ve orta saha Isaac Solet'ı transfer eden, Athletico Paranaense'den forvet Romulo'nun kiralık sözleşmesini uzatan İzmir ekibi, Almanya'nın Mainz kulübünden forvet Anwar El Ghazi ve Belçika'nın Mechelen takımından 30 yaşındaki Tunus asıllı İsveçli 10 numara Abdallah Kerem Mrabti'yi radarına aldı.



El Ghazi'nin sözleşmesi sona ererken, 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde çok önemli takımlarda forma giymesine rağmen son yıllardaki düşen performansı, Göz-Göz'ün transferde düşündüren en önemli konu. Bundesliga Mainz formasıyla Hollandalı oyuncu geçen sezon sadece 3 maçta görev aldı ve gol atamadı. Deneyimli oyuncu bir önceki sezon PSV Eindhoven'de 23 lig maçında 8 kez ağları sarstı.



BONSERVİSİ YÜKSEK



Mrabati'nin ise sözleşmesi 2026 yılında bitecek. Göztepe'nin transfer görüşmelerine başladığı Mechelen yüksek bonservis bedeli talebinde bulundu. İki kulüp arasında pazarlık yaşandığı ve indirime gidilmesi durumunda imzaların atılacağı öğrenildi. Geçen sezon 42 maçta 9 gol ve 7 asist katkısı yapan Harabat, 2020 yılında Birmingham'dan Mechelen'e transfer oldu. 3 kez de İsveç Milli Takımı forması giydi.





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